O Manthiqueira recebe o Mauaense na tarde deste sábado (20), a partir das 15h, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, na décima e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Quinta Divisão, a ‘Bezinha’.
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Nesta partida em casa, a Laranja Mecânica conta com o apoio do torcedor para buscar a classificação e seguir na luta pelo acesso. Afinal de contas, se trata de um confronto direto, onde o time da região depende das suas próprias forças para avançar.
No meio de semana, o TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) puniu o União Mogi com a perda de três pontos, o que melhorou um pouco a situação da Laranja Mecânica. Assim, a rodada começa com o Mauaense em terceiro, com 12 pontos, e os mogianos em quarto, com 11 e vantagem sobre o Manthiqueira nos critérios de desempates.
Então, se o time de Guará vencer logo mais, ultrapassa o Mauaense e se classifica sem depender de nenhum outro resultado. Mas, com a perda de pontos dos mogianos, pode até avançar com um empate, desde que o União perca em casa para o líder e invicto Itaquaquecetuba, em confronto que acontece no mesmo horário.
Na rodada passada, o Manthiqueira goleou o lanterna Barcelona por 5 a 1, de virada, e entrou de novo na briga. Para acompanhar o jogo de logo mais, o ingresso custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (inteira).