A Justiça marcou o julgamento dos quatro réus acusados de envolvimento na chacina registrada no assentamento Olga Benário, ligado ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), em Tremembé. A decisão é da 5ª Vara do Júri da Capital e foi divulgada nesta quinta-feira (18).

O julgamento foi marcado para os dias 28, 29 e 30 de setembro e 1º e 2 de outubro.

Irão a júri popular Antônio Martins dos Santos Filho, conhecido como “Nero do Piseiro”, Ítalo Rodrigues da Silva, Geonatas Martins Bispo e Gilson da Silva Santos. Eles são acusados de dois homicídios qualificados e de seis tentativas de homicídio qualificado.