O motociclista que morreu em um acidente no fim da tarde desta quinta-feira (18), em São José dos Campos, foi identificado como Eduardo Raposo da Cunha, de 24 anos. Ele trabalhava como motoboy e, segundo familiares, estava em serviço no momento da colisão.

O acidente aconteceu por volta das 17h20, na Avenida Papa João Paulo I, no Jardim Satélite, zona sul da cidade. Eduardo conduzia uma motocicleta quando se envolveu em uma batida frontal com um Renault Sandero prata.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista do carro relatou que o motociclista subia a avenida quando teria invadido a pista contrária, provocando a colisão. A dinâmica do acidente será apurada pelas autoridades.