18 de junho de 2026
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9 DIAS DE REPOSIÇÃO

Com fim da greve em Taubaté, aulas serão repostas em julho

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Ao todo, nove dias de julho, entre os dias 6 e 21, serão usados para reposição na rede municipal; aulas ficaram suspensas durante a greve dos servidores, de 2 a 17 de junho
Ao todo, nove dias de julho, entre os dias 6 e 21, serão usados para reposição na rede municipal; aulas ficaram suspensas durante a greve dos servidores, de 2 a 17 de junho

Aulas
A Prefeitura de Taubaté anunciou nessa quinta-feira (18) as datas para reposição das aulas na rede municipal, que ficaram suspensas durante a greve dos servidores municipais, entre os dias 2 e 17 desse mês.

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Reposição
"Todo o Sistema Municipal de Ensino terá a reposição das aulas do dia 6 a 17 de julho e também no dia 21, último dia de reposição. Serão mantidos os finais de semana e feriado e emenda. Desta forma, não haverá aula nos dias 9 e 10 de julho", afirmou a Prefeitura.

Calendário
"Serão repostos 9 dias, sem prejuízo ao calendário escolar que deve abranger no mínimo 200 dias letivos. Em 2026, os estudantes do Sistema Municipal terão 203 dias letivos", completou a Prefeitura.

Provas
Ainda de acordo com a Prefeitura, as provas do 2º bimestre para todos alunos da rede municipal foram remanejadas e serão aplicadas entre os dias 29 de junho e 3 de julho.

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