Aulas
A Prefeitura de Taubaté anunciou nessa quinta-feira (18) as datas para reposição das aulas na rede municipal, que ficaram suspensas durante a greve dos servidores municipais, entre os dias 2 e 17 desse mês.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Reposição
"Todo o Sistema Municipal de Ensino terá a reposição das aulas do dia 6 a 17 de julho e também no dia 21, último dia de reposição. Serão mantidos os finais de semana e feriado e emenda. Desta forma, não haverá aula nos dias 9 e 10 de julho", afirmou a Prefeitura.
Calendário
"Serão repostos 9 dias, sem prejuízo ao calendário escolar que deve abranger no mínimo 200 dias letivos. Em 2026, os estudantes do Sistema Municipal terão 203 dias letivos", completou a Prefeitura.
Provas
Ainda de acordo com a Prefeitura, as provas do 2º bimestre para todos alunos da rede municipal foram remanejadas e serão aplicadas entre os dias 29 de junho e 3 de julho.