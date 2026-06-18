Aulas

A Prefeitura de Taubaté anunciou nessa quinta-feira (18) as datas para reposição das aulas na rede municipal, que ficaram suspensas durante a greve dos servidores municipais, entre os dias 2 e 17 desse mês.

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Reposição

"Todo o Sistema Municipal de Ensino terá a reposição das aulas do dia 6 a 17 de julho e também no dia 21, último dia de reposição. Serão mantidos os finais de semana e feriado e emenda. Desta forma, não haverá aula nos dias 9 e 10 de julho", afirmou a Prefeitura.