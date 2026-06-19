Doze tiros colocaram fim à vida de Alex Victor Faria, de 26 anos, em julho de 2024, em São José dos Campos. Segundo a investigação, o crime foi cometido por um ex-marido que não aceitava o novo relacionamento da ex-esposa. Nesta quinta-feira (18), o acusado foi condenado a 16 anos e quatro meses de prisão.
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O Tribunal do Júri condenou nesta quinta-feira (18) Rener Michael Salgado de Castro, de 31 anos, a 16 anos e quatro meses de prisão pelo assassinato de Alex. O homicídio aconteceu em 13 de julho de 2024, na Avenida das Oliveiras, esquina com a Rua Amêndoas, no Residencial Frei Galvão, na zona leste da cidade.
De acordo com a sentença, Rener foi condenado por homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.
Crime teve motivação passional
Segundo as investigações da Polícia Civil, a namorada de Alex havia sido casada com Rener por 11 anos. O relacionamento chegou ao fim após episódios de agressões. Ainda conforme o inquérito, o acusado não aceitava o término da relação nem o novo namoro da ex-companheira.
A vítima foi surpreendida e morta a tiros. Conforme destacado na decisão judicial, Alex foi atingido por 12 disparos de arma de fogo, sendo sete deles na cabeça.
"O crime foi praticado por motivo fútil, portanto, trata-se de homicídio qualificado. Além disso, é de se ressaltar que a vítima foi alvejada por 12 projéteis de arma de fogo, dos quais sete na cabeça e destas, três por trás", afirma trecho da sentença.
Prisão após investigação
Dias após o assassinato, Rener foi preso por policiais civis da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José. O caso também foi investigado pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais), por meio da Delegacia de Homicídios.
Durante o julgamento, o réu admitiu ter efetuado os disparos, mas alegou legítima defesa. A tese, no entanto, foi rejeitada pelos jurados.
Na sentença, a Justiça também negou ao condenado o direito de recorrer em liberdade e determinou a manutenção da prisão.
"O réu, muito embora tenha admitido a autoria do crime, alegou ter agido em legítima defesa, circunstância que não foi reconhecida. O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado", diz a decisão.
Relembre o caso
Alex Victor Faria foi morto na tarde de 13 de julho de 2024 no Residencial Frei Galvão. Segundo a investigação, Rener trafegava pelo bairro em um Honda Civic quando encontrou a vítima e efetuou os disparos.
O crime chocou moradores da região e teve como principal linha de investigação a motivação passional, hipótese confirmada durante o julgamento que resultou na condenação do acusado.
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