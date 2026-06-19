Doze tiros colocaram fim à vida de Alex Victor Faria, de 26 anos, em julho de 2024, em São José dos Campos. Segundo a investigação, o crime foi cometido por um ex-marido que não aceitava o novo relacionamento da ex-esposa. Nesta quinta-feira (18), o acusado foi condenado a 16 anos e quatro meses de prisão.

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O Tribunal do Júri condenou nesta quinta-feira (18) Rener Michael Salgado de Castro, de 31 anos, a 16 anos e quatro meses de prisão pelo assassinato de Alex. O homicídio aconteceu em 13 de julho de 2024, na Avenida das Oliveiras, esquina com a Rua Amêndoas, no Residencial Frei Galvão, na zona leste da cidade.