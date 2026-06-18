O Tribunal do Júri condenou nesta quinta-feira (18) Rener Michael Salgado de Castro, 31 anos, pelo assassinato de Alex Victor Faria, 26 anos, em São José dos Campos. O crime aconteceu em 13 de julho de 2024, na Avenida das Oliveiras, esquina com a Rua Amêndoas, no Residencial Frei Galvão.

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Rener foi condenado a 16 anos e quatro meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado. De acordo com a sentença, Rener matou Alex por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.