O Tribunal do Júri condenou nesta quinta-feira (18) Rener Michael Salgado de Castro, 31 anos, pelo assassinato de Alex Victor Faria, 26 anos, em São José dos Campos. O crime aconteceu em 13 de julho de 2024, na Avenida das Oliveiras, esquina com a Rua Amêndoas, no Residencial Frei Galvão.
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Rener foi condenado a 16 anos e quatro meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado. De acordo com a sentença, Rener matou Alex por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
“O crime foi praticado por motivo fútil, portanto, trata-se de homicídio qualificado. Além disso, é de se ressaltar que a vítima foi alvejada por 12 projéteis de arma de fogo, dos quais sete na cabeça e destas, três por trás”, diz trecho da sentença condenatória.
Vítima namorava ex-mulher de réu
A namorada de Alex na época do crime havia sido casada com Rener por 11 anos. Segundo a investigação, ele agredia a ex-esposa e não aceitava que ela se relacionasse com outro homem. Ele tem um filho com ela.
Alex foi assassinado a tiros por Rener, que estava em um Honda Civic e trafegava pelo bairro Frei Galvão, na zona leste da cidade. Ele era egresso do sistema prisional,
Dias após o crime, Rener foi preso por policiais civis da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José. O caso também foi investigado pela Delegacia de Homicídios.
A Justiça determinou a prisão de Rener e negou o direito à apelação em liberdade.
“O réu, muito embora tenha admitido a autoria do crime, alegou ter agido em legítima defesa, circunstância que não foi reconhecida, portanto, não poderá ser beneficiado pela respectiva circunstância atenuante. O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado”, diz a decisão.