A Polícia Civil analisa imagens de monitoramento que registraram a fuga dos criminosos que executaram o empresário Leonardo Ariel de Toledo, de 29 anos, dentro da Adega MisterBeer, em Taubaté, no bairro Areão.

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As gravações são consideradas uma das principais pistas para identificar os autores do crime, que ocorreu menos de 24 horas antes da inauguração do estabelecimento.