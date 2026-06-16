16 de junho de 2026
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MORTE NA ADEGA

Criminoso avisou que mataria Leo em Taubaté: 'Vai morrer'

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem ilustrativa | Gerada com auxílio de IA

Novos detalhes do boletim de ocorrência sobre a execução do empresário Leonardo Ariel de Toledo, de 29 anos, revelam que os criminosos teriam anunciado o assassinato momentos antes do crime.

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Segundo testemunhas, os suspeitos passaram por uma barbearia próxima à Adega MisterBeer, em Taubaté, e afirmaram que matariam Leonardo. Pouco depois, o atirador invadiu o estabelecimento e deixou claro que apenas a vítima seria alvo dos disparos.

Leia mais: Após morte em Taubaté, família de Leo recebe ligação: 'talarico'

Criminosos teriam anunciado assassinato antes da execução

Segundo o relato, os homens mostraram um revólver que carregavam na cintura e teriam dito que matariam Leonardo.

O proprietário da barbearia informou à polícia que não conhecia os indivíduos e não conseguiu fornecer detalhes que ajudassem na identificação da dupla.

Atirador deixou claro quem era o alvo

Outro trecho do boletim reforça a hipótese de que o crime foi uma execução planejada.

Segundo o depoimento do sócio de Leonardo, que estava dentro da adega no momento do ataque, o criminoso entrou no estabelecimento usando capacete, máscara e roupas que dificultavam sua identificação.

Antes de começar os disparos, ele teria dado ordens para que as demais pessoas se afastassem e afirmou que atiraria apenas em Leonardo.

O relato indica que o empresário era o alvo exclusivo da ação criminosa.

Empresário tentou fugir, mas foi perseguido

Após os primeiros disparos, Leonardo tentou escapar pela lateral do imóvel. De acordo com a testemunha, ele pulou uma janela e correu por um corredor externo da adega na tentativa de sobreviver.

O atirador, porém, perseguiu a vítima e continuou efetuando disparos.

Mesmo alternando a fuga entre áreas internas e externas do imóvel, Leonardo acabou sendo atingido e caiu no corredor do estabelecimento.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas apenas constatou a morte do empresário.

Filho de 5 anos estava dentro da adega

O crime ocorreu diante do filho de Leonardo, uma criança de apenas 5 anos.

Segundo o boletim, o menino estava no local durante os preparativos finais para a inauguração da Adega MisterBeer, marcada para o dia seguinte.

Nos momentos iniciais do ataque, testemunhas retiraram a criança da área dos disparos para evitar que fosse atingida.

O garoto não sofreu ferimentos.

Polícia investiga motivação da execução

A Polícia Civil trabalha para identificar os autores e esclarecer a motivação do homicídio.

Entre as hipóteses analisadas estão possíveis conflitos ligados a negociações de veículos e uma eventual motivação passional.

O boletim também registra que familiares receberam uma ligação afirmando que Leonardo teria morrido por ser "talarico", informação que passou a integrar as linhas de investigação.

Além disso, o documento cita informações preliminares sobre antecedentes criminais da vítima relacionados a tráfico de drogas e associação para o tráfico, sem apontar qualquer relação comprovada entre esses registros e o assassinato.

Até o momento, ninguém foi preso.

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