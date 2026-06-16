Novos detalhes do boletim de ocorrência sobre a execução do empresário Leonardo Ariel de Toledo, de 29 anos, revelam que os criminosos teriam anunciado o assassinato momentos antes do crime.

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Segundo testemunhas, os suspeitos passaram por uma barbearia próxima à Adega MisterBeer, em Taubaté, e afirmaram que matariam Leonardo. Pouco depois, o atirador invadiu o estabelecimento e deixou claro que apenas a vítima seria alvo dos disparos.