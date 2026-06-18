A direção do ICT (Instituto de Ciência e Tecnologia) da Unesp (Universidade Estadual Paulista), campus de São José dos Campos, prorrogou por até 180 dias o afastamento dos dois professores denunciados por assédio a alunas da instituição.

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Inicialmente afastados por 30 dias no início de maio de 2026, os docentes permanecerão fora das atividades acadêmicas até a conclusão dos procedimentos internos em andamento. A medida foi tomada em 3 de junho. O novo prazo de afastamento pode chegar a seis meses.