São José dos Campos está entre os municípios incluídos em um alerta de perigo potencial para geada emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O aviso vale das 0h às 7h desta quinta-feira (18) e abrange cidades do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira.
De acordo com o Inmet, as baixas temperaturas podem provocar risco leve de prejuízos em plantações. Nas áreas mais frias atingidas pelo alerta, os termômetros podem chegar a 3°C.
O comunicado foi divulgado após Campos do Jordão registrar geada e a menor temperatura do Estado de São Paulo. Na manhã de quarta-feira (17), a cidade da Serra da Mantiqueira marcou 3,1°C.
Além de São José dos Campos, o alerta inclui Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Cruzeiro, Guaratinguetá, Monteiro Lobato, Pindamonhangaba, Queluz, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Vargem.
O frio também deve ganhar força em São José dos Campos nos próximos dias. Segundo a Defesa Civil do Estado, a mínima prevista para esta quinta-feira é de 13°C, com máxima de 21°C. Na sexta-feira (19), a temperatura deve cair ainda mais, com mínima de 11°C e máxima de 19°C.
A queda nas temperaturas é provocada pela atuação de uma massa de ar frio sobre a região. Por causa do frio intenso, a Defesa Civil orienta atenção especial às pessoas em situação de rua e recomenda que elas procurem abrigo.
Em caso de necessidade, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.
A previsão indica que as mínimas devem voltar a subir a partir de sábado (20), ficando acima dos 10°C nos dias seguintes.