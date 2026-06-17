17 de junho de 2026
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FRIO

Agora: Frio aperta e São José tem alerta para geada na madrugada

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Marcelo Bueno
Região teve geada na última madrugada
Região teve geada na última madrugada

São José dos Campos está entre os municípios incluídos em um alerta de perigo potencial para geada emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O aviso vale das 0h às 7h desta quinta-feira (18) e abrange cidades do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira.

De acordo com o Inmet, as baixas temperaturas podem provocar risco leve de prejuízos em plantações. Nas áreas mais frias atingidas pelo alerta, os termômetros podem chegar a 3°C.

O comunicado foi divulgado após Campos do Jordão registrar geada e a menor temperatura do Estado de São Paulo. Na manhã de quarta-feira (17), a cidade da Serra da Mantiqueira marcou 3,1°C.

Além de São José dos Campos, o alerta inclui Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Cruzeiro, Guaratinguetá, Monteiro Lobato, Pindamonhangaba, Queluz, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Vargem.

O frio também deve ganhar força em São José dos Campos nos próximos dias. Segundo a Defesa Civil do Estado, a mínima prevista para esta quinta-feira é de 13°C, com máxima de 21°C. Na sexta-feira (19), a temperatura deve cair ainda mais, com mínima de 11°C e máxima de 19°C.

A queda nas temperaturas é provocada pela atuação de uma massa de ar frio sobre a região. Por causa do frio intenso, a Defesa Civil orienta atenção especial às pessoas em situação de rua e recomenda que elas procurem abrigo.

Em caso de necessidade, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

A previsão indica que as mínimas devem voltar a subir a partir de sábado (20), ficando acima dos 10°C nos dias seguintes.

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