São José dos Campos está entre os municípios incluídos em um alerta de perigo potencial para geada emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O aviso vale das 0h às 7h desta quinta-feira (18) e abrange cidades do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira.

De acordo com o Inmet, as baixas temperaturas podem provocar risco leve de prejuízos em plantações. Nas áreas mais frias atingidas pelo alerta, os termômetros podem chegar a 3°C.

O comunicado foi divulgado após Campos do Jordão registrar geada e a menor temperatura do Estado de São Paulo. Na manhã de quarta-feira (17), a cidade da Serra da Mantiqueira marcou 3,1°C.