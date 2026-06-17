Um grave acidente deixou cinco pessoas feridas no fim da tarde desta quarta-feira (17), na Rodovia Dr. Manoel Hipólito do Rêgo, a Rio-Santos (SP-055), na região da Serrinha da Enseada, em Ubatuba.

De acordo com informações preliminares, entre os feridos está um bebê. Uma das vítimas sofreu uma parada cardiorrespiratória no local e precisou receber atendimento emergencial das equipes de resgate. Após os procedimentos de reanimação, os sinais vitais foram restabelecidos e a vítima foi encaminhada com urgência para a UPA.

A ocorrência mobilizou equipes do Samu, com unidades de suporte avançado, além do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, agentes de trânsito e equipes do DER.