Ministra
A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, é esperada em Taubaté nesta quinta-feira (18) para um encontro sobre a situação atual das mulheres na sociedade e as políticas públicas federais de enfrentamento à violência de gênero.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Encontro
Aberto ao público e gratuito, o Encontro Regional das Mulheres – Vale, Litoral e Serras ocorrerá na sede do Sindmetau (Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região), a partir das 18h30. O endereço é Rua Urupês, 98 – Chácara do Visconde.
Programas
Segundo o sindicato, Márcia Lopes apresentará os principais pilares de ação do ministério, que incluem o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio (que articula os Três Poderes para acelerar medidas protetivas e combater a impunidade), o Programa Mulher Viver sem Violência — responsável pela integração de serviços e expansão das Casas da Mulher Brasileira —, além das atualizações no canal de denúncias Ligue 180.