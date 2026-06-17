17 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EVENTO EM SINDICATO

Ministra das Mulheres é esperada em Taubaté nessa quinta-feira

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, Márcia Lopes participará de encontro sobre a situação atual das mulheres na sociedade e as políticas públicas federais de enfrentamento à violência de gênero
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, Márcia Lopes participará de encontro sobre a situação atual das mulheres na sociedade e as políticas públicas federais de enfrentamento à violência de gênero

Ministra
A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, é esperada em Taubaté nesta quinta-feira (18) para um encontro sobre a situação atual das mulheres na sociedade e as políticas públicas federais de enfrentamento à violência de gênero.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Encontro
Aberto ao público e gratuito, o Encontro Regional das Mulheres – Vale, Litoral e Serras ocorrerá na sede do Sindmetau (Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região), a partir das 18h30. O endereço é Rua Urupês, 98 – Chácara do Visconde.

Programas
Segundo o sindicato, Márcia Lopes apresentará os principais pilares de ação do ministério, que incluem o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio (que articula os Três Poderes para acelerar medidas protetivas e combater a impunidade), o Programa Mulher Viver sem Violência — responsável pela integração de serviços e expansão das Casas da Mulher Brasileira —, além das atualizações no canal de denúncias Ligue 180.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários