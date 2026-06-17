Ministra

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, é esperada em Taubaté nesta quinta-feira (18) para um encontro sobre a situação atual das mulheres na sociedade e as políticas públicas federais de enfrentamento à violência de gênero.

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Encontro

Aberto ao público e gratuito, o Encontro Regional das Mulheres – Vale, Litoral e Serras ocorrerá na sede do Sindmetau (Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região), a partir das 18h30. O endereço é Rua Urupês, 98 – Chácara do Visconde.