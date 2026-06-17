Audiência

A Câmara de Taubaté irá promover nessa quinta-feira (18), a partir das 18h30, uma audiência pública sobre a inclusão do Dia da Umbanda no calendário oficial de eventos, a garantia de liberdade religiosa e o combate ao preconceito contra as religiões de matriz africana.

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Umbanda

No requerimento em que solicitaram a realização da audiência, os vereadores Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB) afirmaram que as religiões de matriz africana são frequentemente alvo de discriminação, intolerância religiosa e preconceito, e que a umbanda constitui importante manifestação religiosa, cultural e histórica do povo brasileiro, contribuindo para a formação da identidade nacional e para a promoção de valores como solidariedade, respeito e acolhimento.