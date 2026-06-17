17 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MOBILIDADE

Jacareí libera trânsito na Malek Assad após conclusão de asfalto

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
PMJ
Jacareí libera trânsito na Malek Assad após conclusão de asfalto
Jacareí libera trânsito na Malek Assad após conclusão de asfalto

Motoristas que utilizam um dos principais acessos viários da cidade já podem voltar a trafegar parcialmente pelo trecho que estava interditado para obras de recuperação do pavimento. A liberação ocorreu no fim da tarde desta terça-feira (16) e contempla o sentido Centro da via.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em Jacareí, a Avenida Malek Assad voltou a receber o fluxo de veículos que chegam ao município por esse acesso. O trecho liberado estava fechado desde o dia 4 de junho para a execução de obras de recuperação asfáltica.

As intervenções ocorreram entre a Estação de Tratamento de Esgoto do SAAE e a rotatória da Avenida Mário Covas. Durante o período de interdição, equipes realizaram a remoção completa do pavimento deteriorado, substituíram o solo comprometido e implantaram uma nova base estrutural para aumentar a resistência da pista.

Com a conclusão dessa etapa, os trabalhos seguem para as fases seguintes da obra. Entre os serviços previstos estão a fresagem do solo, aplicação de uma nova camada de asfalto e a recuperação de trechos de sarjetas e calçadas.

A liberação parcial tem como objetivo reduzir os transtornos enfrentados pelos motoristas, sem comprometer o andamento das obras. O sentido oposto da avenida continuará interditado até a finalização das intervenções.

A Secretaria de Mobilidade orienta os condutores a utilizarem rotas alternativas. Entre as opções recomendadas estão o acesso pela Avenida Mário Covas com ligação à Rodovia Presidente Dutra pela Avenida Castelo Branco, além das avenidas Davi Lino e Getúlio Vargas.

A recuperação da Avenida Malek Assad atende a uma reivindicação antiga dos moradores e busca melhorar as condições de tráfego, aumentar a segurança viária e garantir mais fluidez em um dos corredores mais importantes de Jacareí.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários