Motoristas que utilizam um dos principais acessos viários da cidade já podem voltar a trafegar parcialmente pelo trecho que estava interditado para obras de recuperação do pavimento. A liberação ocorreu no fim da tarde desta terça-feira (16) e contempla o sentido Centro da via.

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Em Jacareí, a Avenida Malek Assad voltou a receber o fluxo de veículos que chegam ao município por esse acesso. O trecho liberado estava fechado desde o dia 4 de junho para a execução de obras de recuperação asfáltica.