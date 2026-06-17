Motoristas que utilizam um dos principais acessos viários da cidade já podem voltar a trafegar parcialmente pelo trecho que estava interditado para obras de recuperação do pavimento. A liberação ocorreu no fim da tarde desta terça-feira (16) e contempla o sentido Centro da via.
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Em Jacareí, a Avenida Malek Assad voltou a receber o fluxo de veículos que chegam ao município por esse acesso. O trecho liberado estava fechado desde o dia 4 de junho para a execução de obras de recuperação asfáltica.
As intervenções ocorreram entre a Estação de Tratamento de Esgoto do SAAE e a rotatória da Avenida Mário Covas. Durante o período de interdição, equipes realizaram a remoção completa do pavimento deteriorado, substituíram o solo comprometido e implantaram uma nova base estrutural para aumentar a resistência da pista.
Com a conclusão dessa etapa, os trabalhos seguem para as fases seguintes da obra. Entre os serviços previstos estão a fresagem do solo, aplicação de uma nova camada de asfalto e a recuperação de trechos de sarjetas e calçadas.
A liberação parcial tem como objetivo reduzir os transtornos enfrentados pelos motoristas, sem comprometer o andamento das obras. O sentido oposto da avenida continuará interditado até a finalização das intervenções.
A Secretaria de Mobilidade orienta os condutores a utilizarem rotas alternativas. Entre as opções recomendadas estão o acesso pela Avenida Mário Covas com ligação à Rodovia Presidente Dutra pela Avenida Castelo Branco, além das avenidas Davi Lino e Getúlio Vargas.
A recuperação da Avenida Malek Assad atende a uma reivindicação antiga dos moradores e busca melhorar as condições de tráfego, aumentar a segurança viária e garantir mais fluidez em um dos corredores mais importantes de Jacareí.