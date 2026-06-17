Um dos instrutores presos pela morte da jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, publicou anos antes um vídeo em uma rede social simulando o lançamento de um corpo de uma ponte. As imagens voltaram a circular após a morte da estudante e provocaram forte repercussão nas redes sociais.

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O vídeo foi gravado na Ponte do Esqueleto, em Limeira, no interior de São Paulo, o mesmo local onde Maria Eduarda morreu no último sábado (13) ao realizar um salto de rope jump sem estar conectada às cordas de segurança.