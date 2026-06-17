Uma mulher de 42 anos foi morta a facadas dentro da própria residência e o principal suspeito do crime é o próprio filho, de 22 anos, que foi preso em flagrante. O caso é investigado pelas autoridades como feminicídio.

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O crime ocorreu na noite de domingo (14), no estado de Coahuila, no México. A vítima foi identificada como Laura Cadena Rodríguez, que vivia com o filho, Salvador Chávez Cadena.