Uma mulher de 42 anos foi morta a facadas dentro da própria residência e o principal suspeito do crime é o próprio filho, de 22 anos, que foi preso em flagrante. O caso é investigado pelas autoridades como feminicídio.
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O crime ocorreu na noite de domingo (14), no estado de Coahuila, no México. A vítima foi identificada como Laura Cadena Rodríguez, que vivia com o filho, Salvador Chávez Cadena.
De acordo com informações das autoridades, o jovem estaria sob efeito de substâncias tóxicas quando iniciou uma discussão com a mãe. Durante o desentendimento, ele teria atacado Laura com golpes de faca.
Moradores da região perceberam a situação e acionaram os serviços de emergência. Equipes da Segurança Pública Municipal, da Agência de Investigação Criminal e peritos do Serviço Médico Legal foram enviadas ao endereço.
Quando os agentes chegaram ao local, encontraram a vítima já sem vida. Salvador foi detido ainda na residência e encaminhado às autoridades responsáveis pela investigação.
As apurações também revelaram que o suspeito possuía histórico de violência. Segundo informações divulgadas pelas autoridades, ele já havia sido acusado de agressões contra uma ex-companheira.
A morte de Laura causou forte comoção em Ciudad Acuña. Amigos e moradores utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e lamentar a tragédia.
O caso está sob responsabilidade da Procuradoria do Estado, que instaurou uma investigação formal seguindo o protocolo de feminicídio. Pela legislação de Coahuila, crimes dessa natureza com agravante de parentesco podem resultar em penas que variam de 40 a 60 anos de prisão.