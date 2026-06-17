A morte de uma gestante de 29 anos e do bebê que ela esperava está sendo investigada pela Polícia Civil. Um médico foi preso em flagrante sob suspeita de omissão de socorro após o agravamento do quadro clínico da paciente durante atendimento hospitalar.
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O caso ocorreu no Hospital São Francisco, em Três Marias, na região Central de Minas Gerais. A vítima, identificada como Bárbara Luana Fernandes Aleixo, estava com 30 semanas de gestação e procurou a unidade de saúde após apresentar pressão arterial elevada.
De acordo com as investigações, o obstetra e diretor clínico do hospital, Higo Moreira Fonseca, teria sido acionado diversas vezes pela equipe médica durante a madrugada para avaliar a paciente. No entanto, segundo a apuração policial, ele não compareceu ao hospital mesmo diante da piora do estado de saúde da gestante.
Ainda conforme a investigação, Bárbara perdeu a consciência horas depois e não resistiu. O bebê que ela aguardava também morreu.
A Polícia Civil busca esclarecer as circunstâncias do atendimento e apura se houve negligência ou omissão que tenha contribuído para as mortes. Testemunhas e profissionais da unidade de saúde devem ser ouvidos durante o andamento do inquérito.
O médico foi preso em flagrante e o caso segue sob investigação. Laudos periciais e demais elementos coletados durante a apuração serão analisados para determinar eventuais responsabilidades.