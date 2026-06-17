A morte de uma gestante de 29 anos e do bebê que ela esperava está sendo investigada pela Polícia Civil. Um médico foi preso em flagrante sob suspeita de omissão de socorro após o agravamento do quadro clínico da paciente durante atendimento hospitalar.

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O caso ocorreu no Hospital São Francisco, em Três Marias, na região Central de Minas Gerais. A vítima, identificada como Bárbara Luana Fernandes Aleixo, estava com 30 semanas de gestação e procurou a unidade de saúde após apresentar pressão arterial elevada.