Uma tentativa de sequestro de uma criança foi frustrada por moradores que presenciaram a ação e conseguiram impedir que o menino fosse levado. O caso foi registrado por câmeras de segurança e mobilizou testemunhas até a chegada das autoridades.
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O episódio ocorreu na terça-feira (16), no bairro de Guaianases, na Zona Leste da capital paulista. As imagens mostram o momento em que um homem desce de um táxi, se aproxima de uma criança que estava em frente a uma padaria e tenta colocá-la à força dentro do veículo.
Ao perceber a situação, um morador interveio rapidamente e conseguiu retirar o menino das mãos do suspeito, impedindo a continuidade da ação. Após a tentativa frustrada, o homem retornou ao carro.
Poucos metros adiante, o motorista do táxi determinou que os ocupantes deixassem o veículo. Na sequência, testemunhas cercaram e contiveram os envolvidos até a chegada das equipes responsáveis pelo atendimento da ocorrência.
Segundo relato do taxista e de sua esposa registrado em boletim de ocorrência, a corrida teve início após uma solicitação em um ponto da região. Durante o trajeto, um segundo passageiro embarcou no automóvel.
Ainda conforme a versão apresentada, os homens informaram que buscariam o filho de um deles e pediram que o motorista aguardasse enquanto realizavam a abordagem. As circunstâncias do caso seguem sendo apuradas pelas autoridades.
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre eventuais prisões relacionadas à ocorrência.