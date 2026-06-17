Uma tentativa de sequestro de uma criança foi frustrada por moradores que presenciaram a ação e conseguiram impedir que o menino fosse levado. O caso foi registrado por câmeras de segurança e mobilizou testemunhas até a chegada das autoridades.

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O episódio ocorreu na terça-feira (16), no bairro de Guaianases, na Zona Leste da capital paulista. As imagens mostram o momento em que um homem desce de um táxi, se aproxima de uma criança que estava em frente a uma padaria e tenta colocá-la à força dentro do veículo.