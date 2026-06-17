Uma mulher de 29 anos foi encontrada morta dentro do porta-malas de um carro abandonado, e três homens acabaram presos suspeitos de participação no crime. O caso é investigado como homicídio, e a Polícia Civil trabalha para esclarecer a motivação e a dinâmica da ação criminosa.

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O corpo de Luana Cristina Boldrim foi localizado na noite de segunda-feira (15), em um canavial na cidade de Catanduva, no interior de São Paulo. A vítima havia desaparecido poucas horas antes de ser encontrada.