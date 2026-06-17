Uma mulher de 29 anos foi encontrada morta dentro do porta-malas de um carro abandonado, e três homens acabaram presos suspeitos de participação no crime. O caso é investigado como homicídio, e a Polícia Civil trabalha para esclarecer a motivação e a dinâmica da ação criminosa.
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O corpo de Luana Cristina Boldrim foi localizado na noite de segunda-feira (15), em um canavial na cidade de Catanduva, no interior de São Paulo. A vítima havia desaparecido poucas horas antes de ser encontrada.
Segundo informações da investigação, Luana estava com braços e pernas amarrados e tinha uma sacola plástica sobre a cabeça. Equipes da perícia estiveram no local para coletar evidências que possam ajudar na elucidação do caso.
Após a descoberta do corpo, dois homens foram presos e confessaram envolvimento no assassinato durante depoimento à polícia. De acordo com a versão apresentada pelos suspeitos, eles teriam procurado a vítima para cobrar uma dívida relacionada à venda de produtos farmacêuticos.
Ainda conforme os investigados, Luana foi levada à força para um canavial, onde teria ocorrido a morte. Apesar das declarações, a Polícia Civil apura se a suposta dívida foi realmente a motivação do crime e busca confirmar a participação de cada suspeito.
As investigações tiveram novos desdobramentos na manhã desta terça-feira (16), quando um terceiro homem apontado como integrante da ação foi localizado e preso. Os três permanecem à disposição da Justiça enquanto o inquérito segue em andamento.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames periciais devem apontar a causa da morte e auxiliar na reconstituição dos últimos momentos de Luana. A polícia também investiga a possível participação de outras pessoas e aguarda a conclusão dos laudos para finalizar o inquérito.