Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que Giovanna Ferraz dos Santos, de 20 anos, é atingida por um carro que trafegava na contramão na madrugada de sábado (13), em Taubaté.
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A jovem sofreu múltiplas fraturas pelo corpo, passou por cirurgia e continua internada em recuperação, segundo nota divulgada por seus advogados, do escritório 'Alves & Ikejiri', nesta quarta-feira (17).
O acidente ocorreu por volta das 2h16 na avenida Washington Luís e gerou grande repercussão nas redes sociais. As imagens reforçam a versão registrada pela polícia de que o veículo seguia pela contramão quando atingiu a bicicleta elétrica conduzida pela jovem.
Após a colisão, o motorista deixou o local sem prestar socorro à vítima.
Jovem passou por cirurgia
De acordo com a defesa de Giovanna, o impacto causou diversas fraturas e exigiu intervenção cirúrgica.
Segundo os advogados, a cirurgia foi realizada com sucesso, mas a jovem ainda deverá ser submetida a novos procedimentos médicos durante o processo de recuperação.
"A vítima já foi submetida a procedimento cirúrgico, realizado com sucesso, embora ainda necessite passar por novas intervenções", informou a defesa.
Ainda conforme a nota, o estado de saúde inspira cuidados, mas a paciente apresenta evolução positiva.
Defesa cobra responsabilização
Os advogados afirmam que acompanharão todas as etapas da investigação e que adotarão as medidas judiciais necessárias para buscar a responsabilização do motorista.
Na nota, a defesa destaca que o condutor do veículo se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia de Taubaté, prestou depoimento e foi liberado após os procedimentos legais.
"Nosso compromisso é atuar para que os fatos sejam devidamente esclarecidos e para que sejam aplicadas as consequências legais cabíveis", afirmaram os representantes da vítima.
Campanha mobiliza familiares e amigos
Desde o acidente, familiares, amigos e moradores de Taubaté iniciaram uma mobilização nas redes sociais em apoio a Giovanna.
Mensagens de solidariedade, pedidos de oração e manifestações cobrando justiça passaram a ser compartilhadas por centenas de pessoas.
A campanha também incentivou a doação de sangue para auxiliar no tratamento da jovem.
Segundo familiares, Giovanna necessita de doadores do tipo O+. As doações podem ser feitas no Hemocentro de Taubaté, localizado na Rua Inglaterra, 190.
Motorista se apresentou à polícia
Após denúncias e diligências realizadas pela Polícia Militar, um Ford Fiesta prata, apontado como o veículo envolvido no atropelamento, foi localizado e apreendido.
Na noite de domingo (15), o homem indicado como condutor se apresentou espontaneamente à Polícia Civil acompanhado por advogado.
O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fuga do local do acidente e localização e apreensão de veículo.
A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que apura as circunstâncias do atropelamento.
Vídeo reforça indignação
As imagens do acidente passaram a circular nas redes sociais e aumentaram a repercussão do caso em Taubaté.
Para familiares e amigos, o vídeo reforça a gravidade do ocorrido e a necessidade de responsabilização do motorista.
Enquanto a investigação avança, a principal preocupação segue sendo a recuperação de Giovanna, que permanece internada recebendo acompanhamento médico.