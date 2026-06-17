Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que Giovanna Ferraz dos Santos, de 20 anos, é atingida por um carro que trafegava na contramão na madrugada de sábado (13), em Taubaté.

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A jovem sofreu múltiplas fraturas pelo corpo, passou por cirurgia e continua internada em recuperação, segundo nota divulgada por seus advogados, do escritório 'Alves & Ikejiri', nesta quarta-feira (17).