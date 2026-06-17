O desaparecimento de um casal terminou de forma trágica em Uberlândia (MG). Após mais de um dia de buscas, Ingrid Gabriela Bezerra Nunes, de 26 anos, e Mário Batista Rios, de 23, foram encontrados mortos dentro de um carro submerso em uma represa próxima ao aterro sanitário da cidade.
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Os dois estavam desaparecidos desde a manhã de domingo (14), após participarem de uma festa na região das Chácaras Valparaíso. O veículo em que estavam foi localizado pelo Corpo de Bombeiros a cerca de três metros de profundidade e aproximadamente 12 metros da margem.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.
Vestígios levaram familiares até a represa
A preocupação começou quando familiares e amigos perderam contato com o casal após a festa. Durante as buscas, foram encontrados sinais que indicavam um possível acidente.
Segundo relatos, parentes localizaram marcas de frenagem, peças do veículo, a placa do carro e rastros que seguiam em direção à água, em uma área próxima à represa.
As evidências reforçaram a suspeita de que o automóvel pudesse ter saído da pista e caído no local.
Bombeiros localizaram carro submerso
O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite de segunda-feira (15) para atender uma ocorrência de possível capotamento seguido da queda de um veículo na represa.
Mergulhadores iniciaram as buscas e encontraram o Volkswagen Golf Sportline preto completamente submerso.
Durante a inspeção, os militares localizaram os corpos de Ingrid e Mário dentro do automóvel.
A operação de resgate enfrentou dificuldades por causa da profundidade e das condições da água.
Água escura dificultou buscas
Segundo os bombeiros, a visibilidade era praticamente nula devido à água turva da represa.
As equipes trabalharam por cerca de oito horas na primeira etapa da operação e retornaram ao local na manhã seguinte para concluir o resgate.
A retirada do veículo exigiu o uso de uma retroescavadeira. O carro foi preso por cabos e removido da água com auxílio de tração mecânica.
Corpos estavam no banco traseiro
Um dos detalhes que chamou a atenção das equipes foi a posição em que as vítimas foram encontradas.
De acordo com os bombeiros, os corpos estavam no banco traseiro do veículo.
A situação pode indicar que os ocupantes não utilizavam cinto de segurança ou que tentaram escapar após a queda do carro na represa, deslocando-se para a parte traseira do automóvel.
Polícia investiga o que causou o acidente
As causas da tragédia ainda são investigadas pela Polícia Civil.
Durante a retirada do veículo, os bombeiros observaram que o carro estava engrenado na quarta marcha, o que pode indicar que trafegava em velocidade elevada no momento da saída da pista.
Também foi encontrado um cooler com recipientes de bebidas alcoólicas no interior do automóvel.
Segundo os militares, o trecho onde ocorreu o acidente não possui iluminação pública, conta com curva acentuada, declive e não dispõe de guard-rail, fatores que podem ter contribuído para a ocorrência. Até o momento, a polícia não confirmou o que provocou a queda do veículo na represa.