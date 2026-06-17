O desaparecimento de um casal terminou de forma trágica em Uberlândia (MG). Após mais de um dia de buscas, Ingrid Gabriela Bezerra Nunes, de 26 anos, e Mário Batista Rios, de 23, foram encontrados mortos dentro de um carro submerso em uma represa próxima ao aterro sanitário da cidade.

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Os dois estavam desaparecidos desde a manhã de domingo (14), após participarem de uma festa na região das Chácaras Valparaíso. O veículo em que estavam foi localizado pelo Corpo de Bombeiros a cerca de três metros de profundidade e aproximadamente 12 metros da margem.