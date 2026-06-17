A morte de Ana Claudia de Barrios, de 38 anos, causou comoção entre amigos, familiares e clientes nas redes sociais nesta quarta-feira (17). Ela trabalhava no Instituto Visão Solidária, unidade de São José dos Campos, que publicou uma nota de falecimento lamentando a perda.

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Na publicação, a equipe da empresa afirmou estar de luto e prestou solidariedade aos familiares. “É com profunda tristeza que informamos o falecimento da nossa querida Ana. A equipe IVS lamenta imensamente essa perda. Que Deus conforte a todos nós nesse momento tão difícil”, diz a nota.