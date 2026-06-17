Motoristas e cobradores do transporte coletivo de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e Caçapava seguem em estado de greve, mas os ônibus continuam circulando normalmente.

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A categoria, no entanto, alerta que podem ocorrer atrasos na saída dos veículos a partir da próxima terça-feira (23), caso não haja avanço nas negociações salariais com as empresas do setor.