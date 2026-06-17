Motoristas e cobradores do transporte coletivo de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e Caçapava seguem em estado de greve, mas os ônibus continuam circulando normalmente.
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A categoria, no entanto, alerta que podem ocorrer atrasos na saída dos veículos a partir da próxima terça-feira (23), caso não haja avanço nas negociações salariais com as empresas do setor.
O esclarecimento foi feito pelo presidente do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, Ronaldo Costa, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Segundo ele, não existe paralisação decretada neste momento e a população não deve confundir estado de greve com greve efetiva.
“Estamos falando em estado de greve. Ninguém está falando em paralisação do transporte neste momento”, afirmou o dirigente sindical.
A categoria reivindica reajuste salarial e outras melhorias nas condições de trabalho. Enquanto as negociações continuam, os ônibus seguem operando normalmente nas quatro cidades atendidas.
O que significa estado de greve?
O estado de greve é uma medida adotada pelos trabalhadores como forma de pressionar empregadores durante uma campanha salarial. Nessa fase, os serviços continuam funcionando normalmente, mas a categoria sinaliza que poderá ampliar a mobilização caso as negociações não avancem.
Na prática, motoristas e cobradores seguem trabalhando, sem interrupção das linhas ou redução da frota.
Ronaldo Costa reforçou que a situação atual não representa uma greve formal. “Decretação de greve é uma coisa e estado de greve é outra. O que temos hoje é estado de greve”, explicou.
Reunião pode definir próximos passos
O sindicato informou que uma nova rodada de negociações está marcada para a próxima segunda-feira (22), às 15h, entre representantes dos trabalhadores e das empresas de transporte coletivo.
A expectativa é que o encontro trate da proposta salarial apresentada pelo setor patronal e das reivindicações da categoria, que busca ganho real nos salários.
Segundo Ronaldo Costa, o resultado dessa reunião será decisivo para os próximos passos do movimento.
“Se essa reunião não avançar, vamos para a porta das garagens fazer assembleia com os trabalhadores”, disse.
O que pode acontecer na terça-feira?
Caso não haja acordo na reunião de segunda-feira, o sindicato poderá realizar assembleias nas garagens antes do início da operação dos ônibus na terça-feira (23).
A medida não configura greve, mas pode provocar atrasos na saída dos veículos e impactar os passageiros principalmente nas primeiras horas da manhã.
“Não vai ser paralisação ainda. Pode haver atraso na saída dos carros”, afirmou o presidente da entidade.
Diante da possibilidade, a orientação para os usuários é acompanhar os comunicados oficiais das empresas e do sindicato, além de sair de casa com antecedência caso o impasse permaneça.
Cidades afetadas
O estado de greve envolve trabalhadores do transporte coletivo urbano de: São José dos Campos; Jacareí; Taubaté; Caçapava.
Até o momento, não há anúncio de paralisação total dos serviços nessas cidades.
Entenda o impasse
A mobilização ocorre durante a campanha salarial da categoria. Trabalhadores e empresas seguem negociando reajustes e benefícios. Enquanto não há consenso, o estado de greve permanece como instrumento de pressão para que as tratativas avancem.
A definição sobre uma eventual ampliação do movimento dependerá do resultado da reunião marcada para segunda-feira.