O Parque Una São José dos Campos avança na consolidação de um dos mais ambiciosos projetos urbanísticos do interior paulista ao apresentar os detalhes do primeiro edifício residencial do empreendimento, que terá as áreas internas e de convivência assinadas pelo premiado escritório de arquitetura Superlimão, referência nacional em design, arquitetura e inovação.

Responsável por projetos desenvolvidos para gigantes globais como Google, Microsoft e McDonald's, o Superlimão foi escolhido para criar os ambientes internos do primeiro edifício do Parque Una, bairro planejado que está sendo desenvolvido pela Idealiza Cidades no histórico Terreno das Vaquinhas e dos Girassóis, na zona oeste de São José dos Campos.

Com 560 mil metros quadrados de área e Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 15 bilhões, o Parque Una propõe uma nova forma de pensar a cidade ao integrar moradia, trabalho, comércio, serviços, lazer e áreas verdes em um único espaço.

Experiência além dos limites do apartamento

Segundo os arquitetos Inaiá Botura e Thiago Rodrigues, sócios do Superlimão, o projeto foi concebido para que os moradores tenham uma experiência que vá muito além dos limites do apartamento.

“A gente gosta de pensar as áreas condominiais como uma extensão da casa. São espaços que promovem encontros, convivência e conexões entre as pessoas”, explica Inaiá.

A proposta se reflete em cada ambiente projetado para o edifício. O térreo, por exemplo, foi pensado para ser extremamente fluido, conectando moradores, visitantes e usuários das lojas em uma espécie de continuação natural da alameda e dos espaços públicos do bairro.

Ao contrário de empreendimentos tradicionais, onde os térreos costumam ser ocupados por garagens e acessos restritos, o projeto privilegia a integração entre o edifício e a cidade. Os automóveis ficam distribuídos em três subsolos, enquanto o nível da rua é destinado à circulação de pessoas, fachadas ativas e convivência urbana.

Inspiração na paisagem regional

A inspiração para os interiores nasceu justamente da paisagem regional. O escritório estudou profundamente o entorno do empreendimento, valorizando elementos como a Serra da Mantiqueira, a vegetação local e a conexão com o parque que será implantado no bairro.

“A gente buscou trazer para dentro do projeto a alma da região. Assim como já fizemos em outros trabalhos que dialogam com a cultura local, aqui o conceito tem uma forte influência da Mantiqueira e da natureza que cerca o empreendimento”, destaca Inaiá.

A valorização do bem-estar aparece em diferentes espaços distribuídos ao longo do edifício. Entre eles estão academia com vista para o parque, área wellness, sauna integrada à piscina, coworking, brinquedoteca e ambientes de convivência estrategicamente posicionados para estimular encontros entre os moradores.

Áreas comuns em pontos privilegiados do edifício

Uma das características mais marcantes do projeto é justamente a localização dessas áreas comuns. Em vez de ocupar espaços residuais ou áreas sobre garagens, elas foram instaladas nos pontos mais privilegiados do edifício, aproveitando as melhores vistas e a relação direta com o parque.

A piscina, por exemplo, ficará em um pavimento intermediário voltado para a área verde central. Para Thiago Rodrigues, essa posição permite uma experiência visual mais rica do que os andares extremamente altos.

“Você consegue estar mais próximo da copa das árvores, observar a praça, acompanhar a vida acontecendo. Existe uma conexão maior com a cidade e com o espaço público”, afirma.

Rooftop com áreas gourmet e espaços de convivência

No topo do edifício, o rooftop receberá áreas gourmet e espaços de convivência voltados para contemplação da paisagem. O objetivo é transformar os ambientes compartilhados em locais de permanência e interação, fortalecendo o senso de comunidade entre os moradores.

Além da arquitetura dos edifícios, o conceito urbanístico do Parque Una chama atenção pela proposta de criar um novo polo de desenvolvimento urbano em São José dos Campos.

Para Thiago Rodrigues, o empreendimento representa uma oportunidade rara de transformação urbana em uma área já consolidada da cidade.

“É o nascimento de um espaço completamente novo, com tanta vida e atividade acontecendo ao mesmo tempo. Você tem um parque, um prédio residencial, um prédio comercial, serviços e pessoas convivendo no mesmo lugar. É algo que impacta a cidade por muitos anos”, avalia.

Nova visão do mercado imobiliário

O arquiteto destaca ainda que projetos dessa natureza representam uma nova visão do mercado imobiliário, que passa a olhar para além dos limites do terreno.

“Pensar para fora do muro do prédio é um olhar mais rico, mais inteligente e muito mais voltado para o longo prazo. Não é pensar apenas na planilha. É entender o impacto que isso gera para a cidade e para as próximas gerações.”

Na avaliação de Inaiá Botura, o Parque Una tem potencial para se tornar um grande catalisador da transformação urbana em São José dos Campos.

“Quem morar aqui vai ter o melhor dos dois mundos. Vai contar com qualidade de vida, infraestrutura, serviços, comércio, lazer e contato com a natureza. Tudo isso em ambientes pensados com muito cuidado para cada morador.”

Com o avanço das obras e o desenvolvimento dos projetos, o Parque Una reforça sua proposta de criar um bairro vivo, conectado e sustentável, onde arquitetura, urbanismo e paisagem atuam em conjunto para redefinir a experiência de viver na cidade.

No 4º episódio da série de videocasts produzida pelo canal da Idealiza Cidades, novos convidados compartilham experiências, visões e reflexões sobre o desenvolvimento de cidades mais humanas, inovadoras e conectadas às pessoas. O episódio já está disponível e pode ser assistido no canal da Idealiza Cidades no YouTube.