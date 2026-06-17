Uma ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) desarticulou uma casa-bomba em Pindamonhangaba. A operação ocorreu na segunda-feira (16), por volta das 23h, no bairro Residencial Mantiqueira.

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No local, foram apreendidos 47,6 kg de drogas, sendo 34,450 kg de maconha e 11,150 kg de cocaína, distribuídos em: