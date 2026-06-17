17 de junho de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Baep desarticula 'casa bomba' e apreende 47 kg de drogas em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Apreensões em Pindamonhangaba
Apreensões em Pindamonhangaba

Uma ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) desarticulou uma casa-bomba em Pindamonhangaba. A operação ocorreu na segunda-feira (16), por volta das 23h, no bairro Residencial Mantiqueira.

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No local, foram apreendidos 47,6 kg de drogas, sendo 34,450 kg de maconha e 11,150 kg de cocaína, distribuídos em:

Além dos entorpecentes, foram apreendidos no local 181.000 eppendorfs vazios, 22 lâmpadas de secagem, seis cadernos, quatro liquidificadores, uma balança eletrônica e uma prensa hidráulica.

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