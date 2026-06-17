Um homem de 41 anos foi preso em Pindamonhangaba após invadir a residência de uma mulher, causar danos a bens e roubar o carro dela. A ocorrência foi registrada na terça-feira (16), após acionamento da Polícia Militar via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento a um caso inicialmente tratado como violência doméstica, na rua Félix Samahá, no bairro Santana.

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A ocorrência

No local, a vítima, de 44 anos, relatou à equipe que o homem havia invadido sua casa e feito ameaças aos filhos dela. Segundo ela, uma conversa entre os dois evoluiu para violência física. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito a trancou em um quarto e lhe fez acusações seguidas de um aperto no pescoço e um puxão no braço.