Um homem de 41 anos foi preso em Pindamonhangaba após invadir a residência de uma mulher, causar danos a bens e roubar o carro dela. A ocorrência foi registrada na terça-feira (16), após acionamento da Polícia Militar via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento a um caso inicialmente tratado como violência doméstica, na rua Félix Samahá, no bairro Santana.
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A ocorrência
No local, a vítima, de 44 anos, relatou à equipe que o homem havia invadido sua casa e feito ameaças aos filhos dela. Segundo ela, uma conversa entre os dois evoluiu para violência física. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito a trancou em um quarto e lhe fez acusações seguidas de um aperto no pescoço e um puxão no braço.
A mulher conseguiu se soltar e correu para a rua, buscando abrigo na casa de um vizinho. O homem permaneceu no imóvel e danificou itens da residência, além de causar prejuízos à estrutura interna.
Ainda conforme o registro policial, ele teria levado um celular, um notebook e as chaves da casa. Ele deixou o local com o carro da vítima e colidiu o veículo contra um obstáculo.
Prisão
Enquanto a ocorrência era registrada, a polícia recebeu informação de que o homem havia retornado ao imóvel com o carro. Ele foi abordado e preso. Com ele, os policiais apreenderam uma faca.
Na delegacia, o suspeito admitiu ter discutido com a vítima, mas negou as agressões e a subtração dos objetos. Ele também alegou ser o proprietário do carro, afirmando que o veículo estava apenas registrado em nome da vítima.
Registro policial
O caso foi registrado como lesão corporal contra mulher, violação de domicílio, roubo de veículo, dano qualificado e localização, apreensão e entrega de veículo. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha.