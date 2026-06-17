A Polícia Civil investiga um possível caso de abuso contra uma criança de aproximadamente sete anos em uma escola municipal de Jacareí. O caso teria ocorrido em 3 de junho de 2026.

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Segundo relatos, a criança sentiu fortes dores ao retornar da escola e a família buscou atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) local, onde teriam sido constatadas lesões físicas.