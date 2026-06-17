A SPA 35, no acesso a Paraibuna, sofrerá interdição para retirada de árvores. Os trabalhos serão realizados na quinta-feira (18) entre as 8h e 15h.

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As intervenções ocorrerão na altura do km 0, próximo ao cemitério municipal, e também no km 36 da Tamoios, pista sentido São José dos Campos. O acesso à cidade deverá ser feito pelo km 34.