17 de junho de 2026
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RETIRADA DE ÁRVORES

Tamoios informa bloqueio em via de acesso a Paraibuna; Confira

Por Da redação | Paraibuna
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Trecho de acesso a Paraibuna será interditado para retirada de árvores
Trecho de acesso a Paraibuna será interditado para retirada de árvores

A SPA 35, no acesso a Paraibuna, sofrerá interdição para retirada de árvores. Os trabalhos serão realizados na quinta-feira (18) entre as 8h e 15h.

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As intervenções ocorrerão na altura do km 0, próximo ao cemitério municipal, e também no km 36 da Tamoios, pista sentido São José dos Campos. O acesso à cidade deverá ser feito pelo km 34.

Toda a área será devidamente sinalizada.

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