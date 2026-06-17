A Romu (Ronda Ostensiva Municipal), grupamento da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos, completa três anos de atuação nesta quarta-feira (16). Desde sua criação, a equipe contabiliza prisões, apreensões de armas, recuperação de veículos e ações de fiscalização em diferentes regiões da cidade.
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Criada em 2023, a Romu atua no apoio a ocorrências de maior complexidade e integra operações de segurança realizadas em conjunto com outros órgãos municipais e forças policiais.
De acordo com dados divulgados pela Prefeitura, o grupamento registrou a detenção de 650 pessoas ao longo dos últimos três anos. Entre elas, 168 eram procuradas pela Justiça.
As equipes também participaram de ocorrências que resultaram na recuperação de 240 veículos com registros de furto ou roubo. No mesmo período, foram apreendidas 40 armas de fogo sem documentação ou com sinais de adulteração.
Além do trabalho voltado ao combate à criminalidade, a Romu atua em operações de fiscalização e ordenamento urbano. Entre as ações realizadas estão blitze, bloqueios e intervenções para dispersão de aglomerações conhecidas como "fluxos".
Segundo o balanço apresentado, foram realizadas 495 operações desse tipo. As ações resultaram no recolhimento de 386 veículos ao pátio, incluindo automóveis e motocicletas em situação irregular.
Parte das ocorrências contou com apoio do Centro de Segurança e Inteligência, que auxilia no monitoramento e na coordenação das equipes em campo.
A Romu também participa de operações integradas por meio do programa São José Unida. Em uma dessas ações, realizada em 2025, uma quadrilha suspeita de furtos a estabelecimentos comerciais foi identificada e detida.
Além das atividades de segurança pública, o grupamento também atua em atendimentos emergenciais. Em abril deste ano, uma equipe realizou uma manobra de desengasgo em uma bebê de 14 dias durante o deslocamento para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Campo dos Alemães.