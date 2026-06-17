A Romu (Ronda Ostensiva Municipal), grupamento da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos, completa três anos de atuação nesta quarta-feira (16). Desde sua criação, a equipe contabiliza prisões, apreensões de armas, recuperação de veículos e ações de fiscalização em diferentes regiões da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Criada em 2023, a Romu atua no apoio a ocorrências de maior complexidade e integra operações de segurança realizadas em conjunto com outros órgãos municipais e forças policiais.