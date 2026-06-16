Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar nesta terça-feira (16), na zona sul de São José dos Campos. Contra ele havia uma pena de 21 anos, 11 meses e 24 dias a cumprir.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da Força Tática do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior receberam informações de que o procurado estaria na Avenida Andrômeda.

Com base nas características repassadas, os policiais foram até o local para averiguação e conseguiram localizar o homem. Ele foi abordado e, durante consulta criminal, foi confirmada a existência do mandado de prisão.