16 de junho de 2026
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CAPTURADO

Procurado com pena de mais de 21 anos é capturado em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Polícia Militar prendeu procurado pela Justiça
Polícia Militar prendeu procurado pela Justiça

Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar nesta terça-feira (16), na zona sul de São José dos Campos. Contra ele havia uma pena de 21 anos, 11 meses e 24 dias a cumprir.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da Força Tática do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior receberam informações de que o procurado estaria na Avenida Andrômeda.

Com base nas características repassadas, os policiais foram até o local para averiguação e conseguiram localizar o homem. Ele foi abordado e, durante consulta criminal, foi confirmada a existência do mandado de prisão.

Ainda segundo a PM, o homem era procurado por crimes previstos nos artigos 180, 158 e 157 do Código Penal, relacionados a receptação, extorsão e roubo.

Após a abordagem, o procurado foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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