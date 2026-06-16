A chegada de uma massa de ar frio e seco deve provocar uma queda acentuada nas temperaturas em diversas regiões do estado de São Paulo nos próximos dias.

O frio será sentido com mais força nas cidades da Serra da Mantiqueira, especialmente em áreas de maior altitude, onde há previsão de geada pontual durante a madrugada e as primeiras horas da manhã.

Em Campos do Jordão, a temperatura mínima prevista para esta quarta-feira (17) é de 5°C, com máxima de 16°C. Pela manhã, o tempo deve ficar com poucas nuvens e possibilidade de geada.