A chegada de uma massa de ar frio e seco deve provocar uma queda acentuada nas temperaturas em diversas regiões do estado de São Paulo nos próximos dias.
O frio será sentido com mais força nas cidades da Serra da Mantiqueira, especialmente em áreas de maior altitude, onde há previsão de geada pontual durante a madrugada e as primeiras horas da manhã.
Em Campos do Jordão, a temperatura mínima prevista para esta quarta-feira (17) é de 5°C, com máxima de 16°C. Pela manhã, o tempo deve ficar com poucas nuvens e possibilidade de geada.
Durante a tarde, a previsão indica aumento de nebulosidade, mas sem mudança significativa no padrão de frio.
Na quinta-feira (18), o frio deve continuar intenso na cidade, novamente com mínima de 5°C. A previsão é de tempo claro e formação de geada. Já na sexta-feira (19), a mínima sobe levemente para 7°C, mas ainda há possibilidade de geada em pontos da região.
Além da Serra da Mantiqueira, São José dos Campos também deve sentir uma queda expressiva na temperatura durante a madrugada. A previsão indica mínima de 6°C nesta quarta-feira (17), com máxima de 22°C. Na quinta-feira (18), os termômetros devem voltar a marcar 6°C, com tempo claro e condição favorável para geada em áreas mais frias.
Segundo a previsão, o estado seguirá sob influência da massa de ar fria e seca, o que mantém o tempo estável na maior parte do território paulista. Apesar disso, áreas próximas ao litoral ainda podem registrar chuviscos isolados por causa da umidade vinda do oceano.
Durante a noite e a madrugada, também há possibilidade de formação de nevoeiros e neblinas em pontos da faixa central e leste do estado, o que pode reduzir a visibilidade em alguns trechos. A tendência é de dissipação gradual ao longo da manhã, conforme as temperaturas se elevam.