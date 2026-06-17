A jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, compartilhou nas redes sociais momentos que antecederam a atividade de salto que terminou em sua morte. Horas antes do acidente, ela publicou imagens mostrando a preparação para a prática e demonstrava entusiasmo com a experiência.

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O caso ocorreu na Ponte do Esqueleto, entre os municípios de Limeira e Cordeirópolis, no interior de São Paulo. Entre as publicações feitas pela jovem estavam fotos do local da atividade, das pulseiras de identificação fornecidas pela organização e registros de instrutores realizando saltos da estrutura.