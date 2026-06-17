A jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, compartilhou nas redes sociais momentos que antecederam a atividade de salto que terminou em sua morte. Horas antes do acidente, ela publicou imagens mostrando a preparação para a prática e demonstrava entusiasmo com a experiência.
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O caso ocorreu na Ponte do Esqueleto, entre os municípios de Limeira e Cordeirópolis, no interior de São Paulo. Entre as publicações feitas pela jovem estavam fotos do local da atividade, das pulseiras de identificação fornecidas pela organização e registros de instrutores realizando saltos da estrutura.
Em uma das postagens, feita por volta das 7h31, Maria Eduarda apareceu no ponto de partida do salto. Na imagem, era possível ver ao fundo um banner da empresa responsável pela atividade. A jovem escreveu uma mensagem em tom de brincadeira sobre a experiência que estava prestes a viver.
Natural de Jandira, na Grande São Paulo, Maria Eduarda costumava compartilhar conteúdos relacionados a atividades ao ar livre e contato com a natureza. Em seu perfil, informava formação em educação física e gestão esportiva, além de demonstrar apoio ao Santos Futebol Clube.
Segundo as investigações iniciais, a jovem foi lançada de uma altura aproximada de 40 metros. No entanto, o equipamento de segurança que deveria mantê-la presa à estrutura não teria sido conectado corretamente ao peitoral.
Após o acidente, parte das pessoas ligadas à empresa responsável pela atividade deixou o local e seguiu para uma área de mata próxima à ponte.
A Polícia Militar mobilizou equipes para localizar os envolvidos e acionou o helicóptero Águia durante as buscas. Os suspeitos foram encontrados escondidos entre a vegetação e levados para prestar esclarecimentos.
Ao término da operação, seis pessoas haviam sido detidas. As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades.