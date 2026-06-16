Um homem procurado pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi preso na tarde desta terça-feira (16), em Cruzeiro, durante uma ação conjunta entre a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e o Centro de Operações Integradas.
De acordo com informações divulgadas pelas forças de segurança, o suspeito é investigado por envolvimento na morte do próprio pai, crime ocorrido no estado fluminense.
A prisão aconteceu após o COI identificar, por meio das câmeras de monitoramento do município, um veículo vinculado a uma pessoa com mandado de prisão em aberto. Com base na informação, equipes da Polícia Militar, com apoio da Guarda Civil Municipal, foram acionadas para realizar a abordagem.
O veículo foi localizado e interceptado no bairro do Norte, nas proximidades da Rua 1. Durante a ação, o procurado foi abordado, contido pelas equipes e recebeu voz de prisão.
Em seguida, o homem foi encaminhado ao Plantão Policial de Cruzeiro, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos legais, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.
Segundo as forças de segurança, a atuação integrada entre Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Centro de Operações Integradas tem contribuído para reforçar o combate à criminalidade e ampliar a segurança no município.