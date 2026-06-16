Um homem procurado pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi preso na tarde desta terça-feira (16), em Cruzeiro, durante uma ação conjunta entre a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e o Centro de Operações Integradas.

De acordo com informações divulgadas pelas forças de segurança, o suspeito é investigado por envolvimento na morte do próprio pai, crime ocorrido no estado fluminense.

A prisão aconteceu após o COI identificar, por meio das câmeras de monitoramento do município, um veículo vinculado a uma pessoa com mandado de prisão em aberto. Com base na informação, equipes da Polícia Militar, com apoio da Guarda Civil Municipal, foram acionadas para realizar a abordagem.