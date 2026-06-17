O músico Anderson Biscoitão morreu neste domingo (14) após sofrer um infarto enquanto tentava socorrer a própria mãe, que também havia passado mal. A notícia causou grande comoção entre familiares, amigos e admiradores do artista.
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Anderson era morador de Cariacica, no Espírito Santo, e era conhecido no meio do samba. Segundo relatos, a mãe do músico sofreu um infarto, desencadeando uma situação de desespero dentro da família.
Durante a tentativa de ajudar a mãe e diante da gravidade do momento, Anderson também sofreu um infarto. Ele não resistiu e morreu.
A morte do artista gerou manifestações de pesar nas redes sociais e entre integrantes da cena musical capixaba. Amigos destacaram sua trajetória ligada ao samba e a contribuição para a cultura local.
O caso causou forte impacto na comunidade e deixou o meio do samba em luto. Mensagens de solidariedade à família foram compartilhadas por pessoas próximas e admiradores do músico.