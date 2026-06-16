Derrubada

Na sessão ordinária dessa terça-feira (16), a Câmara de Taubaté derrubou o veto do prefeito Sérgio Victor (Novo) ao projeto que estabelece multa administrativa municipal para quem descumprir a lei estadual que proíbe o acorrentamento de cães e gatos.

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Projeto

Pela proposta, que é de autoria do vereador Douglas Carbonne (Solidariedade) e que já havia sido aprovada pela Câmara em duas votações, além das sanções civis e penais já estabelecidas pela legislação estadual, também deverá ser aplicada uma multa de 10 UFMTs (Unidades Fiscais do Município de Taubaté), que hoje representa R$ 2.815,20.