Uma mulher de 27 anos foi assassinada a tiros na noite de terça-feira (2). O crime foi registrado por câmeras de videomonitoramento, que flagraram o momento em que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, chamaram a vítima para fora de casa e efetuaram os disparos.

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O homicídio ocorreu no bairro Santa Fé, em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. De acordo com informações preliminares, a mulher foi atingida pelos tiros logo após sair da residência.