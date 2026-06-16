16 de junho de 2026
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ASSASSINATO

VÍDEO: Mulher morre a tiros enquanto tentava se esconder em casa

Por Da Redação | Santo Ângelo (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
VÍDEO: Mulher morre a tiros enquanto tentava se esconder em casa
VÍDEO: Mulher morre a tiros enquanto tentava se esconder em casa

Uma mulher de 27 anos foi assassinada a tiros na noite de terça-feira (2). O crime foi registrado por câmeras de videomonitoramento, que flagraram o momento em que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, chamaram a vítima para fora de casa e efetuaram os disparos.

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O homicídio ocorreu no bairro Santa Fé, em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. De acordo com informações preliminares, a mulher foi atingida pelos tiros logo após sair da residência.

Mesmo ferida, a vítima ainda tentou retornar para dentro do imóvel em busca de proteção. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu.

As imagens de segurança deverão auxiliar os investigadores na identificação dos autores e na reconstrução da dinâmica do crime.

Após os disparos, os suspeitos deixaram o local na motocicleta e fugiram. Até a última atualização da ocorrência, nenhum dos envolvidos havia sido localizado.

A Polícia Civil assumiu a investigação e trabalha para esclarecer a motivação do homicídio, bem como identificar e prender os responsáveis. Segundo dados da ocorrência, este foi o 12º homicídio registrado em Santo Ângelo em 2026.

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