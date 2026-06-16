Uma discussão provocada por uma brincadeira sobre futebol terminou em morte no último sábado (13). Um homem de 40 anos foi esfaqueado após comentar que a Seleção Brasileira perderia para o Marrocos. O suspeito foi preso pouco tempo depois do crime.
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O caso aconteceu em Manaus, no Amazonas. De acordo com informações da polícia, vítima e suspeito estavam em um bar enquanto aguardavam o início da partida entre Brasil e Marrocos.
Segundo a investigação, o homem fez um comentário em tom de brincadeira sobre uma possível derrota da Seleção Brasileira. A declaração teria irritado o amigo, que usava uma camisa do Brasil e demonstrava entusiasmo com o jogo.
Testemunhas contaram que a discussão se intensificou rapidamente. Durante o desentendimento, o suspeito teria sacado uma faca e golpeado a vítima diversas vezes.
Mesmo ferido, o homem conseguiu deixar o estabelecimento e tentou buscar ajuda. Após caminhar alguns metros, caiu em via pública.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros. A vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.
Após o ataque, o suspeito fugiu. Com informações repassadas por testemunhas e moradores da região, policiais realizaram buscas e localizaram o homem pouco tempo depois.
Ele foi preso e encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação para esclarecer todas as circunstâncias do crime.
A partida que motivou a discussão terminou empatada em 1 a 1. O Marrocos abriu o placar, enquanto a Seleção Brasileira igualou o marcador ainda no primeiro tempo, com gol de Vinicius Júnior.