Uma discussão provocada por uma brincadeira sobre futebol terminou em morte no último sábado (13). Um homem de 40 anos foi esfaqueado após comentar que a Seleção Brasileira perderia para o Marrocos. O suspeito foi preso pouco tempo depois do crime.

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O caso aconteceu em Manaus, no Amazonas. De acordo com informações da polícia, vítima e suspeito estavam em um bar enquanto aguardavam o início da partida entre Brasil e Marrocos.