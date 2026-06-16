O documentário "Instinto Materno" estreou recentemente na Netflix e voltou a chamar atenção para um caso criminal que ganhou repercussão internacional pela crueldade e pelas circunstâncias que envolveram o crime.

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A produção retrata um episódio ocorrido em 2020, no estado do Texas, nos Estados Unidos. A história gira em torno de Taylor Parker, mulher que construiu uma rede de mentiras para sustentar um relacionamento amoroso.