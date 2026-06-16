O documentário "Instinto Materno" estreou recentemente na Netflix e voltou a chamar atenção para um caso criminal que ganhou repercussão internacional pela crueldade e pelas circunstâncias que envolveram o crime.
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A produção retrata um episódio ocorrido em 2020, no estado do Texas, nos Estados Unidos. A história gira em torno de Taylor Parker, mulher que construiu uma rede de mentiras para sustentar um relacionamento amoroso.
Segundo o documentário, a investigada manteve uma série de falsas narrativas sobre sua vida pessoal e, com o passar do tempo, passou a tomar decisões cada vez mais extremas para evitar que a verdade viesse à tona.
A trama apresenta detalhes da investigação e mostra como os acontecimentos chocaram a comunidade local e repercutiram em todo o país.
Com depoimentos, imagens e informações do caso, a produção busca reconstruir a sequência dos fatos e explicar como a situação evoluiu até se transformar em um dos crimes mais comentados da época.
Desde sua chegada ao catálogo da Netflix, o documentário tem despertado a curiosidade de espectadores que não acompanharam o caso quando ele ocorreu, além de reacender debates sobre manipulação, obsessão e crimes motivados por relacionamentos.