Uma mulher de 26 anos foi morta a tiros na manhã de segunda-feira (15), quando saía de casa para trabalhar. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, que foi preso poucas horas após o crime. O caso é tratado pela polícia como feminicídio.
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A vítima foi identificada como Franciele Bispo Gomes. O crime ocorreu no bairro Rosa Neto, em Eunápolis, no sul da Bahia, no momento em que um colega chegou para levá-la ao trabalho.
De acordo com familiares, o suspeito, Luiz Eduardo da Silva Portugal, não aceitava o fim do relacionamento, encerrado cerca de duas semanas antes. A suspeita é de que ele tenha permanecido escondido na laje da residência aguardando a saída da ex-companheira.
Durante a ação, o colega de trabalho de Franciele também foi atingido na mão. Apesar do ferimento, ele conseguiu fugir e buscar ajuda.
Após o ataque, o suspeito teria roubado o carro da vítima que prestava a carona e, em seguida, incendiado o veículo na tentativa de dificultar as investigações.
Horas depois, equipes da Polícia Militar localizaram e prenderam Luiz Eduardo no município de Itabela.
A Polícia Civil apura todos os detalhes do caso, que foi registrado como feminicídio. Franciele Bispo Gomes deixa uma filha de seis anos.