O filho de um servidor da Polícia Civil confessou ter matado o próprio pai após uma discussão envolvendo dinheiro e uma caminhonete. Segundo as investigações, o objetivo do crime seria ficar com o veículo da vítima. Seis pessoas foram presas por suspeita de participação no homicídio e na ocultação do corpo.

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A vítima foi identificada como João Lourenço de Oliveira, de 65 anos. O caso começou a ser investigado após o desaparecimento do idoso em Goiânia. No dia seguinte ao crime, a caminhonete dele foi vendida a um casal, fato que chamou a atenção dos investigadores.