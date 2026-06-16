Uma mulher de 27 anos morreu após ser esfaqueada durante uma confusão registrada na madrugada de domingo (14), após o encerramento de uma festa junina. A vítima, identificada como Amanda Alves da Silva, foi atingida por um golpe que perfurou uma artéria e não resistiu aos ferimentos.
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O crime aconteceu durante o Arraiá da Gameleira, realizado no povoado de Gameleira, zona rural de Filadélfia, no centro-norte da Bahia. A ocorrência foi registrada por volta das 4h, quando o evento já havia terminado e o público deixava o local.
Segundo informações iniciais, a confusão começou após uma discussão entre duas mulheres. Durante o desentendimento, uma delas teria jogado um copo de cerveja no rosto da outra, aumentando a tensão entre as envolvidas.
Em meio à briga, Amanda acabou sendo esfaqueada. O ferimento atingiu uma artéria, provocando uma grave hemorragia. Equipes de socorro foram acionadas, mas a vítima morreu antes de receber atendimento médico.
A mulher apontada como autora da agressão fugiu logo após o crime e ainda não foi identificada. A Polícia Civil da Bahia investiga o caso e realiza diligências para localizar a suspeita e esclarecer as circunstâncias do homicídio.