Uma mulher de 27 anos morreu após ser esfaqueada durante uma confusão registrada na madrugada de domingo (14), após o encerramento de uma festa junina. A vítima, identificada como Amanda Alves da Silva, foi atingida por um golpe que perfurou uma artéria e não resistiu aos ferimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu durante o Arraiá da Gameleira, realizado no povoado de Gameleira, zona rural de Filadélfia, no centro-norte da Bahia. A ocorrência foi registrada por volta das 4h, quando o evento já havia terminado e o público deixava o local.