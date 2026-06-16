A jovem Maria Eduarda Rodrigues, de 21 anos, ainda apresentava sinais vitais após despencar de aproximadamente 40 metros de altura durante um salto de rope jump em Limeira, no interior de São Paulo.

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O acidente aconteceu no último sábado (13) e terminou em tragédia após a estudante ser lançada sem as cordas de segurança. Três responsáveis pela atividade foram presos.