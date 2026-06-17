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TRAGÉDIA

Em 5 meses, 91 motociclistas morrem em acidentes no Vale

Por Xandu Alves | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Freepik
Acidentes de trânsito mataram 91 motociclistas na RMVale em 2026
Acidentes de trânsito mataram 91 motociclistas na RMVale em 2026

Acidentes de trânsito mataram 91 motociclistas na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) de janeiro a maio de 2026, maior número para o período na série histórica do Infosiga, que começa em 2015.

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Antes de 2026, o ano com mais morte de motociclistas nos cinco primeiros meses foi 2015, com 72 óbitos.

Segundo o Infosiga, a região teve 25 acidentes fatais com motos em maio contra 19 em abril de 2026. Trata-se do mês com mais vítimas fatais em motos no ano. Comparado a maio de 2025, o aumento foi de 38,89%, passando de 18 para 25 óbitos.

Os 91 motociclistas mortos nos cinco meses de 2026 representam um aumento de 40% comparados aos 65 mortos no ano passado, em igual intervalo. Com isso, a participação das motos no total de mortes em acidentes passou de 39% em 2025 para 55,83% em 2026, registrando o mais alto percentual da série histórica.

Em média, um motociclista morreu na região a cada dois dias neste ano, devido aos acidentes de trânsito.

Ano mais mortal

O aumento de mortes de motociclistas em 2026 ocorre após a categoria ter tido o ano mais mortal no trânsito em 2025, com 166 mortes em acidentes, maior número da série histórica do Infosiga.

Até então, a maior quantidade de óbitos de motocicleta havia sido registrada em 2024, com 159 vítimas fatais – crescimento entre os dois anos foi de 4,40%. Antes disso, a região teve 151 mortes de motociclistas em 2015.

No acumulado da série histórica do Infosiga, entre janeiro de 2015 e maio de 2026, 1.594 motociclistas perderam a vida em acidentes na região, representando 38% das 4.181 mortes em acidente de trânsito nesse período, em todo o Vale.

Os pedestres superaram os automóveis e ficaram em segundo lugar, com 909 mortes e 22% da totalidade. Os carros foram responsáveis por 866 óbitos e 21% do total. Ainda morreram 472 pessoas em bicicletas (11%), 151 em acidentes com caminhões (4%) e 33 em sinistros envolvendo ônibus (1%).

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