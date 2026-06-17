Acidentes de trânsito mataram 91 motociclistas na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) de janeiro a maio de 2026, maior número para o período na série histórica do Infosiga, que começa em 2015.

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Antes de 2026, o ano com mais morte de motociclistas nos cinco primeiros meses foi 2015, com 72 óbitos.