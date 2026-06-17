Acidentes de trânsito mataram 91 motociclistas na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) de janeiro a maio de 2026, maior número para o período na série histórica do Infosiga, que começa em 2015.
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Antes de 2026, o ano com mais morte de motociclistas nos cinco primeiros meses foi 2015, com 72 óbitos.
Segundo o Infosiga, a região teve 25 acidentes fatais com motos em maio contra 19 em abril de 2026. Trata-se do mês com mais vítimas fatais em motos no ano. Comparado a maio de 2025, o aumento foi de 38,89%, passando de 18 para 25 óbitos.
Os 91 motociclistas mortos nos cinco meses de 2026 representam um aumento de 40% comparados aos 65 mortos no ano passado, em igual intervalo. Com isso, a participação das motos no total de mortes em acidentes passou de 39% em 2025 para 55,83% em 2026, registrando o mais alto percentual da série histórica.
Em média, um motociclista morreu na região a cada dois dias neste ano, devido aos acidentes de trânsito.
Ano mais mortal
O aumento de mortes de motociclistas em 2026 ocorre após a categoria ter tido o ano mais mortal no trânsito em 2025, com 166 mortes em acidentes, maior número da série histórica do Infosiga.
Até então, a maior quantidade de óbitos de motocicleta havia sido registrada em 2024, com 159 vítimas fatais – crescimento entre os dois anos foi de 4,40%. Antes disso, a região teve 151 mortes de motociclistas em 2015.
No acumulado da série histórica do Infosiga, entre janeiro de 2015 e maio de 2026, 1.594 motociclistas perderam a vida em acidentes na região, representando 38% das 4.181 mortes em acidente de trânsito nesse período, em todo o Vale.
Os pedestres superaram os automóveis e ficaram em segundo lugar, com 909 mortes e 22% da totalidade. Os carros foram responsáveis por 866 óbitos e 21% do total. Ainda morreram 472 pessoas em bicicletas (11%), 151 em acidentes com caminhões (4%) e 33 em sinistros envolvendo ônibus (1%).