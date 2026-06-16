16 de junho de 2026
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ACIDENTE

Acidente deixa uma pessoa ferida na Rodovia dos Tamoios

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente na Rodovia dos Tamoios
Acidente na Rodovia dos Tamoios

Um acidente envolvendo um automóvel deixou uma pessoa ferida na Rodovia dos Tamoios, a SP-099, em Caraguatatuba.

De acordo com informações da concessionária responsável, a ocorrência foi registrada no km 82, no sentido norte da rodovia. O veículo envolvido era um Ford Fiesta.

Segundo a dinâmica informada, o condutor acessava um retorno quando, devido a uma curva acentuada, perdeu o controle da direção e bateu contra uma barreira rígida.

Duas pessoas estavam no veículo. Uma delas saiu ilesa e a outra sofreu ferimentos.

Por causa da ocorrência, houve interdição total da alça no sentido norte com desvio no km 82.

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