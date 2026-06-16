Um acidente envolvendo um automóvel deixou uma pessoa ferida na Rodovia dos Tamoios, a SP-099, em Caraguatatuba.

De acordo com informações da concessionária responsável, a ocorrência foi registrada no km 82, no sentido norte da rodovia. O veículo envolvido era um Ford Fiesta.

Segundo a dinâmica informada, o condutor acessava um retorno quando, devido a uma curva acentuada, perdeu o controle da direção e bateu contra uma barreira rígida.