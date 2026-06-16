Greve

Em assembleia realizada na tarde dessa terça-feira (16), os servidores municipais rejeitaram mais uma vez a proposta da Prefeitura de Taubaté e decidiram manter a greve da categoria, iniciada no dia 2 de junho.

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Reivindicações

A pauta de reivindicações do sindicato tem nove itens, sendo o reajuste salarial o principal deles. A categoria pede um índice de 9,43%, referente à inflação dos dois últimos anos, já que o funcionalismo não teve revisão dos vencimentos em 2025 e em 2026.