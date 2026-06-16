O Vale do Paraíba registrou 46 mortes em acidentes de trânsito em maio de 2026, terceiro mês da série histórica do Infosiga, que começa em 2015, com mais pessoas mortas em acidentes na região. O mês com mais vítimas é junho de 2019, com 51 óbitos. O segundo é abril de 2016, com 49.

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A região acumula 163 pessoas que perderam a vida em acidentes de trânsito de janeiro a maio de 2026, ligeira queda de 1,21% frente às 165 mortes no mesmo período de 2025. Mas ainda assim o período de cinco meses com mais mortes desde 2016, que registrou 171 óbitos de janeiro a maio.