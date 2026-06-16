O Vale do Paraíba registrou 46 mortes em acidentes de trânsito em maio de 2026, terceiro mês da série histórica do Infosiga, que começa em 2015, com mais pessoas mortas em acidentes na região. O mês com mais vítimas é junho de 2019, com 51 óbitos. O segundo é abril de 2016, com 49.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A região acumula 163 pessoas que perderam a vida em acidentes de trânsito de janeiro a maio de 2026, ligeira queda de 1,21% frente às 165 mortes no mesmo período de 2025. Mas ainda assim o período de cinco meses com mais mortes desde 2016, que registrou 171 óbitos de janeiro a maio.
O número de sinistros não fatais chegou a 2.148 entre janeiro e maio de 2026, contra 2.642 em igual intervalo do ano passado, uma queda de 18,69%. Na mesma comparação, os sinistros fatais passaram de 149 para 151, alta de 1,34%.
Motociclistas
O principal motivo da alta letalidade no trânsito foi o aumento da morte de motociclistas. Segundo o Infosiga, a região teve 25 acidentes fatais com motos em maio contra 19 em abril. Trata-se do mês com mais vítimas fatais em motos de 2026. Comparado a maio de 2025, o aumento foi de 38,89%, passando de 18 para 25 óbitos.
Nos cinco meses de 2025, a região registrou 65 motociclistas mortos contra 91 neste ano, um crescimento de 40% na mortalidade sobre duas rodas. A participação das motos no total de mortes em acidentes passou de 39% em 2025 para 55,83% em 2026.
Até maio, o ano é o mais mortal para motociclistas na região em toda a série histórica do governo estadual, que começa em 2015. Até então, o ano com mais mortes de motociclistas em acidentes nos cinco primeiros meses era 2015, com 72 óbitos.
Depois de 2015, a morte de motociclistas caiu para 41 nos primeiros cinco meses de 2020, para subir nos anos seguintes e atingir 65 em 2025 e 91 em 2026.
Cidades
As cidades com mais mortes no trânsito de janeiro a maio de 2026 foram São José dos Campos (30 óbitos), Taubaté (25), Jacareí (15), Pindamonhangaba (13), Caçapava (13), Ubatuba (11) e Guaratinguetá (8).
São José dos Campos manteve o mesmo número de óbitos no trânsito em 2026 e 2025, de janeiro a maio: 30 mortes em cada ano.
Taubaté subiu de 20 para 25 mortes, uma alta de 25%. Jacareí saltou de 11 para 15 mortes, aumento de 36%.