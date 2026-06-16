Um atentado a tiros durante uma transmissão ao vivo terminou com a morte de um assessor e deixou um vereador ferido na noite desta segunda-feira (15), em Mossoró, no Rio Grande do Norte.
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O caso aconteceu em frente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Alto de São Manoel e é investigado pela Polícia Civil como uma possível tentativa de assassinato contra o parlamentar.
O vereador Cabo Deyvison (PL), de 37 anos, realizava uma live do lado de fora da unidade de saúde quando um carro passou pelo local e ocupantes efetuaram diversos disparos. O assessor Alyson Dyego de Oliveira Morais, também de 37 anos, que fazia a filmagem da transmissão, foi atingido e morreu após ser socorrido. O vereador sofreu ferimentos nas pernas e foi encaminhado para atendimento médico.
Segundo informações da direção da UPA, o parlamentar acompanhava uma mulher e uma criança que havia sido atacada por um cachorro. O ataque ocorreu pouco antes das 22h e causou pânico entre pacientes, acompanhantes e funcionários da unidade de saúde.
Após receber os primeiros socorros na própria UPA, Cabo Deyvison foi transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Em nota divulgada nas redes sociais, a equipe do vereador informou que seu estado de saúde é estável e lamentou a morte do assessor.
“Neste momento de dor e preocupação, pedimos orações pela recuperação de Cabo Deyvison e pela família da vítima”, informou a assessoria.
Polícia investiga se vereador era o alvo
As primeiras apurações da Polícia Civil apontam que o alvo principal dos criminosos era o vereador. Uma das linhas de investigação analisa se o atentado tem relação com denúncias públicas feitas pelo parlamentar sobre a atuação de facções criminosas na cidade.
Poucas horas após o crime, policiais localizaram o veículo suspeito de ter sido utilizado pelos atiradores abandonado no bairro Alameda dos Cajueiros. O automóvel passará por perícia.
No local do atentado, equipes encontraram um carregador de munição calibre 5.56, geralmente utilizado em fuzis. A polícia confirmou que armamentos de uso restrito foram empregados na ação, o que reforça a gravidade do ataque.
Ataque colocou pacientes em risco
O delegado Renato Oliveira, responsável pelas investigações, classificou o atentado como um ato de extrema violência. Segundo ele, os disparos colocaram em risco dezenas de pessoas que estavam na unidade de saúde no momento do crime.
A área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da perícia. Marcas de tiros ficaram visíveis na entrada da UPA, evidenciando a intensidade dos disparos.
Até a última atualização, nenhum suspeito havia sido preso. A Polícia Civil trabalha para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.
Quem é Cabo Deyvison
Eleito vereador de Mossoró em 2024, Cabo Deyvison está em seu primeiro mandato. Antes de ingressar na política, atuou por mais de 13 anos como policial militar no estado do Ceará.