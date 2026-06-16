Um atentado a tiros durante uma transmissão ao vivo terminou com a morte de um assessor e deixou um vereador ferido na noite desta segunda-feira (15), em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

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O caso aconteceu em frente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Alto de São Manoel e é investigado pela Polícia Civil como uma possível tentativa de assassinato contra o parlamentar.