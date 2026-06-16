São José dos Campos já conhece as principais atrações musicais do Revelando SP 2026. O tradicional festival de cultura paulista terá shows gratuitos de Sérgio Reis, Demônios da Garoa, Mayck & Lyan, Barra da Saia e Guito entre os dias 23 e 27 de julho, no Parque da Cidade.

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O evento integra as comemorações dos 259 anos do município e promete reunir milhares de pessoas em uma programação que vai além da música, com gastronomia, artesanato e manifestações culturais de diversas regiões do estado.