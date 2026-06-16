São José dos Campos já conhece as principais atrações musicais do Revelando SP 2026. O tradicional festival de cultura paulista terá shows gratuitos de Sérgio Reis, Demônios da Garoa, Mayck & Lyan, Barra da Saia e Guito entre os dias 23 e 27 de julho, no Parque da Cidade.
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O evento integra as comemorações dos 259 anos do município e promete reunir milhares de pessoas em uma programação que vai além da música, com gastronomia, artesanato e manifestações culturais de diversas regiões do estado.
A programação musical divulgada pela organização reúne nomes consagrados da música caipira, sertaneja e do samba paulista, além de atrações ligadas às tradições culturais do interior de São Paulo.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE SHOWS
- 23 de julho (quinta-feira)
Mayck & Lyan
Das 18h às 22h30
- 24 de julho (sexta-feira)
Sérgio Reis
Das 10h30 às 22h30
- 25 de julho (sábado)
Barra da Saia
Das 10h30 às 22h30
Guito
Das 10h30 às 20h
Demônios da Garoa
Das 10h30 às 20h
O encerramento do festival coincidirá com o aniversário de 259 anos de São José dos Campos. A escolha dos Demônios da Garoa para fechar a programação reforça a ligação do evento com a cultura popular paulista. O grupo é um dos maiores símbolos do samba de São Paulo e carrega décadas de história na música brasileira.
PARQUE DA CIDADE SERÁ PALCO DO FESTIVAL
O Revelando SP será realizado no Parque da Cidade Roberto Burle Marx, na região norte de São José dos Campos. O espaço já se consolidou como um dos principais polos de eventos culturais do município, recebendo festivais, festas tradicionais e atividades ligadas ao calendário oficial da cidade.
Com ampla área verde, estrutura para grandes públicos e fácil acesso, o parque deve receber visitantes de todo o Vale do Paraíba durante os cinco dias de programação.
MUITO ALÉM DOS SHOWS
Embora os shows sejam um dos principais atrativos, o Revelando SP é reconhecido por valorizar as raízes culturais do estado. O público poderá encontrar uma grande feira de artesanato, culinária típica e apresentações tradicionais que ajudam a preservar a identidade cultural paulista.
Entre as atrações previstas estão apresentações de moda de viola, jongo, samba de bumbo, fanfarras, corais indígenas e o tradicional Encontro de Congadas e Moçambiques, manifestação cultural ligada à religiosidade e à herança afro-brasileira.
A proposta do festival é aproximar o público urbano das tradições do interior, do litoral e de diferentes comunidades do estado, reunindo mestres da cultura popular, artesãos, cozinheiras e grupos folclóricos em um único espaço.