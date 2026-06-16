Nós escolhemos os locais onde eu tinha vazio em termo de vaga. Onde é que está faltando vaga? Onde é que está faltando vaga para o ensino? Onde é que eu tenho superlotado? Onde é que os alunos tem que se deslocar muito? E aí eu gasto mais com o transporte escolar. Então, esses foram os locais escolhidos, primeiramente, para receber as escolas da PPP.

Após as revelações da ligação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, o senhor se arrepende de não ter saído pré-candidato à Presidência do Brasil?

Não porque a minha questão que tem ficado aqui foi o compromisso que eu estabeleci com São Paulo. Eu preciso ser coerente com o que eu falei a vida toda. Desde que eu cheguei aqui, eu digo: ‘Olha, meu interesse é fazer construir um projeto de longo prazo’. Eu não quero sair daqui sem ver a universalização do saneamento nos 371 municípios da Sabesp. Sem ver a carga orgânica no Tietê, Pinheiros caindo muito, sem ver a gente crescendo cada vez mais na educação, melhorando os nossos resultados, isso está acontecendo. Veja a frequência, saiu de 78 para 91%. Parece pouco, 13 pontos percentuais de frequência, isso significa 300 mil alunos na sala de aula a mais todos os dias. Então isso é extremamente significativo.