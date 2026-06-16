Caçapava abriu inscrições para o 1º Campeonato Municipal de Podrão de Caçapava 2026. A competição vai eleger os melhores lanches de rua, conhecidos popularmente como “podrões”, além dos melhores molhos e maioneses artesanais. A iniciativa busca valorizar os empreendedores da gastronomia de rua, incentivar o turismo gastronômico e fortalecer a economia local.

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Inscrições

As inscrições podem ser realizadas até 10 de julho de 2026. As degustações e avaliações estão previstas para julho e agosto de 2026.