Caçapava abriu inscrições para o 1º Campeonato Municipal de Podrão de Caçapava 2026. A competição vai eleger os melhores lanches de rua, conhecidos popularmente como “podrões”, além dos melhores molhos e maioneses artesanais. A iniciativa busca valorizar os empreendedores da gastronomia de rua, incentivar o turismo gastronômico e fortalecer a economia local.
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Inscrições
As inscrições podem ser realizadas até 10 de julho de 2026. As degustações e avaliações estão previstas para julho e agosto de 2026.
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Avaliações
O lanche e os molhos serão avaliados por uma comissão julgadora de cinco integrantes convidados, dentro de critérios como sabor, qualidade dos ingredientes, apresentação, criatividade, identidade, textura e harmonia entre o lanche e o molho.
A pontuação final levará em conta a média das avaliações dos jurados, com maior peso para o desempenho do lanche e do molho.
Ao final do campeonato, será divulgado o Ranking Oficial do Podrão de Caçapava 2026, com entrega de medalhas de ouro, prata e bronze aos três melhores colocados.